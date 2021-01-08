В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

8 января, 2021, 22:00

Из-за увеличения случаев коронавируса мэр Лондона Садик Кан объявил чрезвычайную ситуацию в городе

Об этом сообщает Sky News.

Мэр Лондона Садик Хан 8 января объявил состояние чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения коронавирусной болезни COVID-19 в столиции Великобритании.

Он отметил, что в городе за последнюю неделю, до 6 января, количество пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, выросла на 42% - с 640 до 908 человек.

Так, всего в больницах Лондона состоянию на 8 января находятся 7034 пациентов с COVID-19, что на 35% больше, чем во время пика первой волны коронавируса в апреле прошлого года.

По словам мэра, "скорые" получают до 8 тыс. вызовов ежедневно по сравнению с 5500 в течение обычного насыщенного дня.

Напомним, Великобритания одобрила применение вакцины американской компании Moderna на территории страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb