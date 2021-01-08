В Амстердаме планируют запретить продажу марихуаны туристам

8 января, 2021, 18:02

Власти столицы Нидерландов намерены запретить продажу марихуаны туристам в кофешопах

Об этом сообщает Bloomberg .

Власти Амстердама планируют запретить продажу наркотиков туристам. В кофешопы будут пускать только жителей страны.

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что этот вопрос сначала обсудят в мэрии и с представителями бизнеса.

Халсема также называет "реальным риском" то, что торговля выйдет на улицу. При этом она считает, что изменение правил продажи легких наркотиков может поменять представление туристов о городе.

"Рынок конопли слишком большой и перенасыщен. Я хочу уменьшить рынок конопли и сделать его управляемым. Условия проживания дальновидные, но я не вижу альтернативы", - отметила она.

Так, идеи о запрете продажи легких наркотиков в Амстердаме обсуждались и раньше. Однако все они сводились к риску того, что запрет приведет к тому, что торговля переместится на улицы и станет незаконной.

Справка: в Нидерландах распространены так называемые кофешопы, имеющие разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из нее. Деятельность кофешопов регулируется "опиумным законом" и нидерландской политикой по наркотикам.

Напомним, палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о легализации марихуаны на федеральном уровне.

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