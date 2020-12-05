Конгресс США поддержал легализацию марихуаны

5 декабря, 2020, 15:34

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о легализации марихуаны на федеральном уровне

Об этом сообщает DW .

Палата представителей поддержала законопроект, который предусматривает исключение марихуаны из списка запрещенных веществ на федеральном уровне. За эту инициативу проголосовали 228 депутатов нижней палаты, контролируемой демократами, 164 высказались против.

Проект закона также предусматривает перечисление средств от акцизного налога на продукты каннабиса в поддержку пострадавших от действий наркоторговцев, а также снятие судимости с лиц, осужденных за преступления, связанные с хранением и торговлей марихуаной без применения насилия.

Для вступления в силу закон еще должен быть одобрен верхней палатой Конгресса США. Последнее, однако, по мнению экспертов, маловероятно, поскольку большинство в Сенате на данный момент принадлежит республиканцам. Кроме того, документ должен подписать президент США.

В Соединенных Штатах 38 из 50 штатов разрешили применение марихуаны по медицинскому назначению, еще в 15 штатах и в столичном округе Колумбия разрешено ее применение в рекреационных целях.

Напомним, 4 ноября несколько штатов США легализовали марихуану, а Орегон ослабил ответственность за хранение более сильных наркотиков.

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