Самый теплый год: 2020-й побил температурный рекорд Европы

8 января, 2021, 21:01

2020 стал одним из самых жарких в мире, а на территории Европы средняя годовая температура побила предыдущий рекорд

Об этом сообщает Служба мониторинга климатических изменений Коперника.

По данным исследователей, последнее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений, а с 2015 года в C3S зафиксировали шесть исключительно жарких лет. В 2020 году средняя температура в мире достигла рекордных показателей 2016 года, а на территории Европы даже превысила.

Так, прошлый год был на 0,6°C теплее средних показателей 1981-2010 годов и на 1,25°C теплее доиндустриальный период 1850-1900 годов.

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На территории Европы температура увеличилась на 1,6°C по сравнению с 1981-2010 годами и побила рекорд 2019-го года, который ранее считался самым жарким.

Однако больше всего за последнее десятилетие температура увеличилась в Арктике и на севере Сибири. Там в некоторых местах фиксировали повышение средней температуры на 6°C.

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