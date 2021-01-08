Какой будет погода на выходных: прогноз от синоптика Натальи Диденко

8 января, 2021, 19:00

Ночью 9 и 10 января температура воздуха будет достигать до -5 ° C, днем - около 0 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

Суббота с воскресеньем будут в Украине преимущественно облачными, но без существенных осадков.

Ближайшей ночью в южной части Украины, на юго-востоке, еще - захватывая часть Днепропетровской и Черкасской областей, ожидаются дожди с переходом в мокрый снег. И эти осадки могут быть даже иногда сильными.

"Температура воздуха начинает легкий спуск к похолоданию и на следующей неделе даже будет немного щипать за щеки", - отметила Диденко.

9-10 января в Украине в течение дня будет около нуля градусов, а в ночные часы субботы и воскресенья вероятно -1 ° C ... -5 ° C.

В Киеве 9-10 января - без существенных осадков, ночью небольшой мороз, днем около 0 ° C.

"Ближе к Василию и Крещению "минусов" станет больше", - отметила синоптик.

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