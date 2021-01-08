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Espreso.tvОбщество"Лекарственные средства под видом Pfizer": СБУ начала расследование информации о ввозе в Украину контрабандной вакцины

"Лекарственные средства под видом Pfizer": СБУ начала расследование информации о ввозе в Украину контрабандной вакцины

Правоохранители расследуют ввоз, хранение и применение сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины от коронавируса Pfizer

Об этом "Суспільному" сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности начала расследование в отношении ввоза в Украину контрабандной вакцины от COVID-19.

"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - отметили в СБУ.

Так, правоохранители проверяются обстоятельства применения этих средств, а также вакцинации некоторых граждан как в медицинских учреждениях, так и за их пределами.

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