"Лекарственные средства под видом Pfizer": СБУ начала расследование информации о ввозе в Украину контрабандной вакцины

8 января, 2021, 20:37

Правоохранители расследуют ввоз, хранение и применение сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины от коронавируса Pfizer

Об этом "Суспільному" сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности начала расследование в отношении ввоза в Украину контрабандной вакцины от COVID-19.

"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - отметили в СБУ.

Так, правоохранители проверяются обстоятельства применения этих средств, а также вакцинации некоторых граждан как в медицинских учреждениях, так и за их пределами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить информацию о возможном ввозе контрабандной вакцины от COVID-19.

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