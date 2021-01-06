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Зеленский поручил СБУ проверить информацию о ввозе в Украину контрабандной вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить информацию о возможном ввозе контрабандной вакцины от COVID-19

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook.

"Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса", - написал Зеленский.

Он отметил, что в случае тайного и с нарушением закона ввоза вакцины от COVID-19 в Украине для продажи, реакция должна быть максимально жесткой.

"У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом. За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", - подчеркнул глава государства.

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