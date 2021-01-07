В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, 52 арестованы
7 января, 2021, 08:45
В результате протестов и беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека
Об этом сообщает Reuters.
Также в полиции отметили, что арестовали 52 человека.
Four people died on US Capitol grounds, three from medical emergencies and one from a gunshot wound, DC police say; 52 have been arrested https://t.co/21q6R6gKAw pic.twitter.com/tq3aQwr9VN- Reuters (@Reuters) January 7, 2021
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .
- Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
- В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
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