Иран пообещал отомстить США за убийство генерала Сулеймани
Об этом сообщает Радио Свобода .
По словам иранского генерала Исмаила Каани, за убийство Касема Сулеймани может отомстить кто-то изнутри США.
"Даже возможно, что в вашем доме есть люди, которые ответят на ваш преступление", - сказал Каан.
В то же время, командующий "Корпуса стражей Исламской революции" генерал Хоссейн Салами заявил, что Иран полностью готов ответить на любой военный давление со стороны США накануне первой годовщины со дня убийства Сулеймани.
В свою очередь, председатель судебной власти Ебрагим Раиси заявил, что даже президент США Дональд Трамп, который одобрил удар с дрона, в результате которого погиб иранский генерал, не имеет иммунитета от справедливости.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
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