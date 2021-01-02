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Espreso.tvМирИран пообещал отомстить США за убийство генерала Сулеймани

Иран пообещал отомстить США за убийство генерала Сулеймани


фото: Reuters
Иран угрожает США отомстить за ликвидацию в 2020 году генерала Касема Сулеймани

Об этом сообщает Радио Свобода .

По словам иранского генерала Исмаила Каани, за убийство Касема Сулеймани может отомстить кто-то изнутри США.

"Даже возможно, что в вашем доме есть люди, которые ответят на ваш преступление", - сказал Каан.

В то же время, командующий "Корпуса стражей Исламской революции" генерал Хоссейн Салами заявил, что Иран полностью готов ответить на любой военный давление со стороны США накануне первой годовщины со дня убийства Сулеймани.

В свою очередь, председатель судебной власти Ебрагим Раиси заявил, что даже президент США Дональд Трамп, который одобрил удар с дрона, в результате которого погиб иранский генерал, не имеет иммунитета от справедливости.

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