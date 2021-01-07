Twitter заблокировал Трампа

7 января, 2021, 08:16

Администрация социальной сети Twitter объявила, что лишила Дональда Трампа права публиковать новые сообщения на своей странице в ближайшие 12:00

Об этом говорится в сообщении на официальной странице сети.

Такое наказание со стороны администрации Twitter впервые применено в отношении президента США. Как говорится в объяснении, решение принято из-за многократные серьезные нарушения, которые запрещают использование сервиса для манипуляции общественным мнением.

Одновременно Twitter удалил три твита Трампа, в том числе видеообращение президента к протестующим, в котором он призвал их оставить Капитолий и соблюдать закон и порядок. Причиной удаления стало заявление Трампа о том, что выборы были сфальсифицированы.

"Заявление о фальсификации выборов является спорной, и на этот твит нельзя отвечать, его нельзя ретвиты и лайкать из-за риска насилия", - говорится в блоге Twitter.

Администрация социальной сети также сообщила, что в случае дальнейших нарушений навсегда заблокирует аккаунт Трампа. Как известно, у Трампа сейчас 88700000 подписчиков в Twitter, поэтому эта сеть является одним из его ключевых информационных инструментов.

Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .

По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .

Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.

Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.

Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.