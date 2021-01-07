Twitter заблокировал Трампа
Об этом говорится в сообщении на официальной странице сети.
Такое наказание со стороны администрации Twitter впервые применено в отношении президента США. Как говорится в объяснении, решение принято из-за многократные серьезные нарушения, которые запрещают использование сервиса для манипуляции общественным мнением.
Одновременно Twitter удалил три твита Трампа, в том числе видеообращение президента к протестующим, в котором он призвал их оставить Капитолий и соблюдать закон и порядок. Причиной удаления стало заявление Трампа о том, что выборы были сфальсифицированы.
"Заявление о фальсификации выборов является спорной, и на этот твит нельзя отвечать, его нельзя ретвиты и лайкать из-за риска насилия", - говорится в блоге Twitter.
Администрация социальной сети также сообщила, что в случае дальнейших нарушений навсегда заблокирует аккаунт Трампа. Как известно, у Трампа сейчас 88700000 подписчиков в Twitter, поэтому эта сеть является одним из его ключевых информационных инструментов.
Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .
Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.