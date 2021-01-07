7 января, 2021, 11:39

Действующий президент США Дональд Трамп после утверждения итогов выборов в Конгрессе пообещал мирно передать власть своему преемнику Джо Байдена

Об этом говорится в его заявлении, передает CNN .

В частности, Трамп заявил, что официальное подтверждение голосования Коллегии выборщиков "знаменует конец выдающегося первого президентского срока в истории".

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают меня, тем не менее, 20 января будет организован переходный период", - говорится в заявлении Трампа.

Он также подчеркнул, что продолжит борьбу за то, чтобы учитывались "только законные голоса".

"Хотя это означает конец выдающегося первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", - добавил Трамп.

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