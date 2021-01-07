Трамп пообещал мирно передать власть Байдену
Об этом говорится в его заявлении, передает CNN .
В частности, Трамп заявил, что официальное подтверждение голосования Коллегии выборщиков "знаменует конец выдающегося первого президентского срока в истории".
"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают меня, тем не менее, 20 января будет организован переходный период", - говорится в заявлении Трампа.
Он также подчеркнул, что продолжит борьбу за то, чтобы учитывались "только законные голоса".
"Хотя это означает конец выдающегося первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", - добавил Трамп.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .
- Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
- В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
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