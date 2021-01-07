Около 100 конгрессменов призывают к отставке Трампа путем импичмента

7 января, 2021, 20:04

Около ста членов Конгресса США поддерживают отстранение Дональда Трампа с поста президента после протестов в Вашингтоне

Об этом сообщает NBC News.

Около 100 конгрессменов Демократической партии хотят применить 25-ю поправку к Конституции США, согласно которой из-за неспособности президента исполнять обязанности полномочия передадут вице-президент.

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С призывом применить поправку к вице-президенту Майку Пенсу обратились демократы из юридического комитета Палаты представителей США. Кроме того, готовятся статьи для импичмента.