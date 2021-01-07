Около 100 конгрессменов призывают к отставке Трампа путем импичмента
7 января, 2021, 20:04
Около ста членов Конгресса США поддерживают отстранение Дональда Трампа с поста президента после протестов в Вашингтоне
Об этом сообщает NBC News.
Около 100 конгрессменов Демократической партии хотят применить 25-ю поправку к Конституции США, согласно которой из-за неспособности президента исполнять обязанности полномочия передадут вице-президент.
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С призывом применить поправку к вице-президенту Майку Пенсу обратились демократы из юридического комитета Палаты представителей США. Кроме того, готовятся статьи для импичмента.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь.
- Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампу на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
- В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
- По состоянию на утро Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы.