Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

7 января, 2021, 10:46

Конгресс соединенных Штатов утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах

Об этом сообщает CNN .

Сообщается, что Сенат и Палата представителей отклонили возражения против исключения голосов выборщиков Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы также возражали против результатов голосования на выборах в штатах Аризона, Невада и Мичиган, но потерпели неудачу еще до того, как пришли к дебатам.

После утверждения результатов голосования Коллегии выборщиков 20 января пройдет инаугурация Байдена. На церемонии он принесет присягу и официально станет 46-м президентом США.

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