Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
7 января, 2021, 10:46
Конгресс соединенных Штатов утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах
Об этом сообщает CNN .
Сообщается, что Сенат и Палата представителей отклонили возражения против исключения голосов выборщиков Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы также возражали против результатов голосования на выборах в штатах Аризона, Невада и Мичиган, но потерпели неудачу еще до того, как пришли к дебатам.
После утверждения результатов голосования Коллегии выборщиков 20 января пройдет инаугурация Байдена. На церемонии он принесет присягу и официально станет 46-м президентом США.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .
- Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
- В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
- По состоянию на утро, Конгресс США возобновил работу .
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb