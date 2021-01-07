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Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

Конгресс соединенных Штатов утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах

Об этом сообщает CNN .

Сообщается, что Сенат и Палата представителей отклонили возражения против исключения голосов выборщиков Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы также возражали против результатов голосования на выборах в штатах Аризона, Невада и Мичиган, но потерпели неудачу еще до того, как пришли к дебатам.

После утверждения результатов голосования Коллегии выборщиков 20 января пройдет инаугурация Байдена. На церемонии он принесет присягу и официально станет 46-м президентом США.

  • Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
  • По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .
  • Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
  • Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
  • В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
  • Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
  • Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
  • По состоянию на утро, Конгресс США возобновил работу .
  • В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы .

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