Демократы просят Пенса принять меры для отстранения Трампа
Об этом в Twitter сообщил член Палаты представителей Дэвид Сисилини.
Сообщается, что демократы из юридического комитета Палаты представителей направили Пенсу письмо с требованием задействовать 25-ю поправку к конституции США. Согласно этой поправке вице-президент должен занять пост главы государства в случае отстранения или недееспособности действующего президента. Ранее эта поправка ни разу не применялась.
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"Ради нашей демократии мы настоятельно призываем вас задействовать 25-ю поправку и начать процесс отстранения президента Трампа от должности", - говорится в письме.
В документе также говорится, что Трамп подстрекал своих сторонников к беспорядкам.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь.
- Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампу на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
- В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
- По состоянию на утро Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы.
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