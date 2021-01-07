Демократы просят Пенса принять меры для отстранения Трампа

7 января, 2021, 12:15

Представители Демократической партии на фоне беспорядков в США призвали вице-президента Майка Пенса принять меры для устранения действующего президента Дональда Трампа

Об этом в Twitter сообщил член Палаты представителей Дэвид Сисилини.

Сообщается, что демократы из юридического комитета Палаты представителей направили Пенсу письмо с требованием задействовать 25-ю поправку к конституции США. Согласно этой поправке вице-президент должен занять пост главы государства в случае отстранения или недееспособности действующего президента. Ранее эта поправка ни разу не применялась.

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"Ради нашей демократии мы настоятельно призываем вас задействовать 25-ю поправку и начать процесс отстранения президента Трампа от должности", - говорится в письме.

В документе также говорится, что Трамп подстрекал своих сторонников к беспорядкам.

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