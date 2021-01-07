Беспорядки в США: Руководство Конгресса США перемещают на военную базу

7 января, 2021, 00:18

Руководство американского Конгресса эвакуируют из комплекса зданий Капитолия

Их перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя федеральных органов.

По его словам, эвакуация руководства Конгресса до сих пор.

Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .

Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.