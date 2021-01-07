Беспорядки в США: полиция оттеснила протестующих со ступенек Капитолия

7 января, 2021, 00:29

Полиция США оттеснила протрампывських протестующих с лестницы Капитолия

Также зал Сената очищенный от сторонников президента Дональда Трампа, демонстрантов выводят из Капитолия, сообщает NBC .

На распространенных кадрах видно, как полицейские вежливо просят протестующих спуститься с лестницы вниз. Сторонники действующего президента Дональда Трампа подчиняются их требованиям.

Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .

Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.