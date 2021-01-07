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Беспорядки в США: к Капитолию прибыл спецназ

К американскому Капитолия, в который прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа, начал прибывать спецназ

В здание зашли спецназовцы Федеральной службы безопасности, сообщила журналистка телеканала NBC News .

Она также опубликовала видеоролик, на котором зафиксировано, как силовики SWAT идут помещения Капитолия.

Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .

Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.

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