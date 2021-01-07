Беспорядки в США: к Капитолию прибыл спецназ
В здание зашли спецназовцы Федеральной службы безопасности, сообщила журналистка телеканала NBC News .
Она также опубликовала видеоролик, на котором зафиксировано, как силовики SWAT идут помещения Капитолия.
We are back in cannon. This is what's happening at the steps of the Capitol , which is not allowed to have people pic.twitter.com/ecY2MsIb1g- Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021
Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.