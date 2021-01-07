Байден выдвинул кандидата на должность генпрокурора США

7 января, 2021, 16:21

Избранный президент Джо Байден выдвинул кандидатуру судьи Апелляционного суда Меррика Гарленда на пост главы Министерства юстиции, который также выполняет функции генпрокурора США

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Байдена.

Также он предложил на должность заместителя руководителя Минюста Лизу Монако. При президенте Обаме она была советником по вопросам внутренней безопасности в администрации главы Белого дома.

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"Эти кандидатуры отражают глубокую приверженность избранного президента поддержке статуса Минюста как столпа независимости и неподкупности. Они гарантируют, что генпрокурор и его команда будут адвокатами американского народа, а не юридической фирмой президента", - говорится в сообщении штаба.