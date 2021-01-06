В ЕС одобрили вакцину Moderna против COVID-19

6 января, 2021, 14:57

Европейское медицинское агентство одобрило к применению на территории Европейского Союза вакцину от COVID-19 компании Moderna

Об этом говорится в соответствующем заявлении регулятора.

"Сейчас мы работаем на полную мощность, чтобы утвердить ее и сделать доступной в Европейском Союзе", - написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Это уже второй препарат, который позволили в экстренном порядке использовать в ЕС.

По словам главы Еврокомиссии, это хорошие новости, которые помогут придать больше вакцин от COVID-19 европейцам.

Напомним, 23 декабря Министерство здравоохранения Канады утвердило использование вакцины от COVID-19, которую разработала компания Moderna.

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