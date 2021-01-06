Госкомпании Украины в 2020 году сократили добычу природного газа на 5% - до 20,2 млрд куб м

6 января, 2021, 16:23

Украина по итогам 2020 года добыла 20,2 млрд куб м природного газа, что на 2% (или 415 млн куб м) меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ)

Большую часть газа (76%) добыли государственные компании - 15,3 млрд куб м. Остальной газ - 4,9 млрд куб м (или 24% от всего объема) - добыли частные компании.

В 2020 году продолжилась тенденция к сокращению добычи природного газа, прежде всего, государственными компаниями. По сравнению с прошлым годом госкомпании сократили добычу газа почти на 5% - с более 16 млрд куб м в 2019 году. До 15,3 млрд куб м 2020г.

АО "Укргаздобыча", по расчетам ExPro , сократило добычу на 5% - с 14,9 млрд куб м в 2019 году. до 14,15 млрд куб м в 2020 году.

АО "Укргаздобыча" является крупнейшей газодобывающей компанией в Центральной и Восточной Европе, добывающая 73% природного газа в Украину и специализируется на производстве газового конденсата. АО "Укргаздобыча" - 100% дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укрнафта" сократило добычу на 1% (около 15 млн куб м) - с 1,16 млрд куб м в 2019 году. До 1,15 млрд куб м в 2020

Вместе с тем, частные компании в 2020 смогли нарастить добычу газа - до 4,9 млрд куб м, что на 7% выше, чем годом ранее (4,6 млрд куб м).

В то же время, по оперативным данным ООО "Оператор ГТС Украины" , потребление природного газа Украины в 2020 году увеличилось на 3%, или на 1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

За год потребление газа в Украине составило 30,9 млрд кубометров.

Среди трендов 2020 года, которые повлияли на результаты потребления, можно выделить увеличение использования газа генерирующими компаниями при производстве электроэнергии (+ 16,4% по сравнению с 2019 годом) и предприятиями химической промышленности (+ 49%). Это следствие снижения цен на голубое топливо в мире и благоприятной конъюнктуры на международных рынках.

Напомним, что в начале декабря 2020 фирма с признаками фиктивности "Профи Газ" получила бесплатно от НАК "Нафтогаз Украины" 305 000 000 кубометров газа стоимостью почти 2 миллиарда гривен и даже успела продать его. Передачу газа частной фирме оформили меньше месяца назад путем заключения "мирового соглашения" между дочерней компанией "Нафтогаза" ПАО "Укртрансгаз" и ЗАО "Укрэнергосбыт» и двумя толк - "Финансовой компанией Фин-Инвест" и "Профи Газ".

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020, согласно которому 305 кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность "Профи Газа ".