Правительство расширило перечень товаров, которые будут продавать во время локдауна

5 января, 2021, 19:46

Кабинет министров добавил бытовую химию и печатную прессу в список товаров, которые можно будет продавать в магазинах во время локдауна с 8 по 24 января

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире "Украина 24".

Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 5 января. Внести товары в список предложил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет покупать", - сказал Мокан.

По его словам, изменение дат локдауна не рассматривали.

Ранее Американская торговая палата призвала Кабинет министров пересмотреть постановление о карантине и ограничительные меры с 8 по 24 января, поскольку оно "ограничивает права потребителей" и может даже привести к конфликтам в магазинах.

В обращении Палаты сказано, что с 8 января в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения.

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг эту информацию о запрете ряда товаров и уточнил, что во время локдауна будет разрешена торговля:

продуктами питания (на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначено для торговли пищевыми продуктами);

лекарственными средствами;

изделиями медицинского назначения;

средствами гигиены

средствами связи;

ветеринарными препаратами, кормами;

семенами, средствами защиты растений.

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