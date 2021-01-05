Правительство расширило перечень товаров, которые будут продавать во время локдауна
Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире "Украина 24".
Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 5 января. Внести товары в список предложил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет покупать", - сказал Мокан.
По его словам, изменение дат локдауна не рассматривали.
Ранее Американская торговая палата призвала Кабинет министров пересмотреть постановление о карантине и ограничительные меры с 8 по 24 января, поскольку оно "ограничивает права потребителей" и может даже привести к конфликтам в магазинах.
В обращении Палаты сказано, что с 8 января в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения.
Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг эту информацию о запрете ряда товаров и уточнил, что во время локдауна будет разрешена торговля:
- продуктами питания (на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначено для торговли пищевыми продуктами);
- лекарственными средствами;
- изделиями медицинского назначения;
- средствами гигиены
- средствами связи;
- ветеринарными препаратами, кормами;
- семенами, средствами защиты растений.
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