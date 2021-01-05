Правоохранители допросят владельца новой аудиозаписи по делу Шеремета
Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В настоящее время распорядитель аудиозаписи находится в одной из стран Евросоюза.
"Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и Офиса генерального прокурора, который готов в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи", - сообщили в полиции.
Также полиция подготовила указанному лицу официальное приглашение в Украину для участия в следственных действиях. Распорядитель аудиозаписи получит статус свидетеля, ему будет обеспечена охрана.
В полиции добавили, что полученная новая информация о "белорусском следе" относится исключительно к заказчиковам убийства журналиста.
"Эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве. Как ранее сообщало следствие, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси. То есть информация об игнорировании органом досудебного расследования этой версии не соответствует действительности", - добавили правоохранители.
Силовики также призвали сторону защиты подозреваемых в убийстве "не манипулировать информацией" и воздержаться от "предвзятых высказываний".
- Напомним, журналиста Павла Шеремета взорвали в его авто в центре Киева утром 20 июля 2016 года.
- 12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили о задержании 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугар.
- 10 декабря 2020 Шевченковский суд Киева продлил на 2 месяца меры для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.
- Белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужащих о подготовке убийства Павла Шеремета.
- В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия".
- Белорусский экс-спецназовец заявил, что готов свидетельствовать в украинской прокуратуре.
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