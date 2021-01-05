Правоохранители допросят владельца новой аудиозаписи по делу Шеремета

5 января, 2021, 15:52

Национальная полиция планирует провести следственные действия с лицом, являющимся распорядителем новой аудиозаписи по делу об убийстве Павла Шеремета

Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В настоящее время распорядитель аудиозаписи находится в одной из стран Евросоюза.

"Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и Офиса генерального прокурора, который готов в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи", - сообщили в полиции.

Также полиция подготовила указанному лицу официальное приглашение в Украину для участия в следственных действиях. Распорядитель аудиозаписи получит статус свидетеля, ему будет обеспечена охрана.

В полиции добавили, что полученная новая информация о "белорусском следе" относится исключительно к заказчиковам убийства журналиста.

"Эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве. Как ранее сообщало следствие, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси. То есть информация об игнорировании органом досудебного расследования этой версии не соответствует действительности", - добавили правоохранители.

Силовики также призвали сторону защиты подозреваемых в убийстве "не манипулировать информацией" и воздержаться от "предвзятых высказываний".

Напомним, журналиста Павла Шеремета взорвали в его авто в центре Киева утром 20 июля 2016 года.

12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили о задержании 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугар.

10 декабря 2020 Шевченковский суд Киева продлил на 2 месяца меры для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужащих о подготовке убийства Павла Шеремета.

В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия".

Белорусский экс-спецназовец заявил, что готов свидетельствовать в украинской прокуратуре.

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