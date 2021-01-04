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Espreso.tvОбществоВ МИД подтвердили смерть украинки в Турции

В МИД подтвердили смерть украинки в Турции

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть украинки Кристины Новицкой в Турции

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, сообщает ТСН.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей", - отметил он.

По словам дипломата, украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.

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