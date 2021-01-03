В Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку

3 января, 2021, 17:24

В турецком городе Мугла в собственном доме нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую

Об этом сообщает Hurriuyet .

Мать украинки не смогла связаться с дочерью, которая жила одна в доме, и позвонила ее соседям. Они вызвали правоохранителей, которые нашли женщину мертвой на стуле в наручниках и полиэтиленовым пакетом на голове.

Отмечается, что двери и окна дома были закрыты, а в самой квартире не было признаков беспорядка.

Тело Новицкой направлено в институт судебной медицины, чтобы выяснить, было ли это убийство или самоубийство.

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