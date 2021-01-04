В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболело 504 человека

4 января, 2021, 11:17

В столице по состоянию на утро 4 января, было лабораторно подтверждено 504 случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В Киеве за минувшие сутки - 504 больных коронавирусом. 14 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523.

Заболели:

- 288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет

- 183 человека в возрасте от 19 до 87 лет

- 15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел, в частности, 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 192, в Днепровском - 84 и в Соломенском районе - 51 случай.

По состоянию на утро воскресенья, 4 января 2021, на территории Украины 4158 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, обнаруженных за последние сутки.

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