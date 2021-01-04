Коронавирус в Украине: 4158 новых заражений, в течение суток умерло 73 человека
Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
В течение дня 3 января было зафиксировано 4158 новых случаев коронавируса (из них дети - 170, медработники - 163), 73 пациента умерли, 4 693- выздоровели.
В свою очередь, госпитализированы 1526 человек.
За все время пандемии в Украине заболело - 1078251 человек, выписаны - 733 558 человек, летальных случаев - 18927.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 504 случая;
Винницкая область - 54 случая;
Волынская область - 83 случая;
Днепропетровская область - 234 случая;
Донецкая область - 162 случая;
Житомирская область - 91 случай;
Закарпатская область - 50 случаев;
Запорожская область - 528 случаев;
Ивано-Франковская область - 104 случая;
Киевская область - 301 случай;
Кировоградская область - 7 случаев;
Луганская область - 12 случаев;
Львовская область - 352 случая;
Николаевская область - 314 случаев;
Одесская область - 285 случаев;
Полтавская область - 269 случаев;
Ровенская область - 54 случая;
Сумская область - 39 случаев;
Тернопольская область - 72 случая;
Харьковская область - 63 случая;
Херсонская область - 75 случаев;
Хмельницкая область - 26 случаев;
Черкасская область - 300 случаев;
Черновицкая область - 134 случая;
Черниговская область - 45 случаев.
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