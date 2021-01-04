Коронавирус в Украине: 4158 новых заражений, в течение суток умерло 73 человека

4 января, 2021, 08:32

По состоянию на утро воскресенья, 4 января 2021, на территории Украины 4158 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, обнаруженных за последние сутки

Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.

В течение дня 3 января было зафиксировано 4158 новых случаев коронавируса (из них дети - 170, медработники - 163), 73 пациента умерли, 4 693- выздоровели.

В свою очередь, госпитализированы 1526 человек.

За все время пандемии в Украине заболело - 1078251 человек, выписаны - 733 558 человек, летальных случаев - 18927.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 504 случая;

Винницкая область - 54 случая;

Волынская область - 83 случая;

Днепропетровская область - 234 случая;

Донецкая область - 162 случая;

Житомирская область - 91 случай;

Закарпатская область - 50 случаев;

Запорожская область - 528 случаев;

Ивано-Франковская область - 104 случая;

Киевская область - 301 случай;

Кировоградская область - 7 случаев;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 352 случая;

Николаевская область - 314 случаев;

Одесская область - 285 случаев;

Полтавская область - 269 случаев;

Ровенская область - 54 случая;

Сумская область - 39 случаев;

Тернопольская область - 72 случая;

Харьковская область - 63 случая;

Херсонская область - 75 случаев;

Хмельницкая область - 26 случаев;

Черкасская область - 300 случаев;

Черновицкая область - 134 случая;

Черниговская область - 45 случаев.

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