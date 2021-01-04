Украина предоставит Хорватии гумпомощь из-за землетрясения

4 января, 2021, 19:44

Об этом сообщает Офис президента .

Украинское правительство должно обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. Разрушения и повреждения получили более 13 тыс. объектов.

Как сообщалось, 29 декабря в центре Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. В результате многие люди пострадали , семь человек погибли.

Хорватию 30 декабря всколыхнули еще три землетрясения магнитудой 3,9-4,8 по шкале Рихтера.