Украина предоставит Хорватии гумпомощь из-за землетрясения
4 января, 2021, 19:44
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о о предоставлении гуманитарной помощи Хорватии из-за землетрясения
Об этом сообщает Офис президента .
Украинское правительство должно обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.
Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. Разрушения и повреждения получили более 13 тыс. объектов.
- Как сообщалось, 29 декабря в центре Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. В результате многие люди пострадали , семь человек погибли.
- Хорватию 30 декабря всколыхнули еще три землетрясения магнитудой 3,9-4,8 по шкале Рихтера.
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