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Espreso.tvОбществоУкраина предоставит Хорватии гумпомощь из-за землетрясения

Украина предоставит Хорватии гумпомощь из-за землетрясения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о о предоставлении гуманитарной помощи Хорватии из-за землетрясения

Об этом сообщает Офис президента .

Украинское правительство должно обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. Разрушения и повреждения получили более 13 тыс. объектов.

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