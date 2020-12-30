Хорватию утром всколыхнули три новых землетрясения

30 декабря, 2020, 13:25

Хорватию в среду утром всколыхнули еще три землетрясения магнитудой 3,9-4,8 по шкале Рихтера

Об этом сообщает Total Croatia News.

По данным сейсмологической службы страны, мощность первого землетрясения составила 4,7 балла по шкале Рихтера, а последнего - 4,8. Также ощущался еще один толчок магнитудой 3,9.

Эпицентр находился вблизи города Петриня.

Руководитель сейсмологической службы Хорватского радио Инес Иванчич подтвердила, что земля будет дрожать и дальше.

"Еще долго будет дрожать, землетрясение во вторник было разрушительным, и за ним с большой вероятностью будет еще серия землетрясений, среди которых, безусловно, будут более сильные", - сказала она.

Иванчич также подтвердила, что слабые землетрясения, такие как сегодня утром, будут иметь влияние на объекты в городах Петриня и Сисак, которые сильно пострадали в результате землетрясения во вторник.

Как сообщалось, 29 декабря в центре Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. В результате многие люди пострадали, семь человек погибли.

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