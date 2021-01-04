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Espreso.tvМирОпределяет COVID-19 за несколько секунд: в Турции разработали новый экспресс-тест

Определяет COVID-19 за несколько секунд: в Турции разработали новый экспресс-тест

В Турции ученые разработали новый экспресс-тест, который выявляет коронавирус за 10 секунд

Об этом сообщили в Билкентському университете.

Турецкие ученые заявили, что новый экспресс-тест на коронавирус определяет результат за 10 секунд, а новая тест-система показала 99% эффективность.

Отмечается, для проведения теста нужен мазок из ротовой полости. Положительный результат теста определяется изменением окраски.

"Образец, взятый у пациента, смешивается со специальным раствором и наносится на чип выявления патогенов. Если в окружающей среде биосенсорный устройство обнаруживает патоген, наличие определяется с помощью флуоресцентного сигнала", - отмечают ученые.

По словам ученых, в отличие от ПЦР-тестов, эта система основана не на репликации образца, а на выявлении присутствия вируса с помощью передовых оптических методов.

Еще одним преимуществом такого теста исследователи называют то, что он не нуждается мазков из глубоких областей горла и носа.

Тест-систему планируют запустить в массовое производство в течение 2 месяцев.

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