ФОПам выдали 3,6 млрд грн "карантинной" помощи, - Шмыгаль

4 января, 2021, 15:55

Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, чья работа пострадает от усиления карантина с 8 января

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи для предпринимателей и наемных работников", - заявил он.

Он добавил, что для получения помощи обратились более 480 тыс. человек.

"Пенсионным фондом уже профинансированы почти 456 тыс заявок. Сейчас средства не перечислены в основном тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, 22 декабря Пенсионный фонд начал выплаты физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам единовременного пособия в размере 8 тыс. грн.