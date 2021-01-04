Если судьи КСУ будут что-то отстранять на заседании по указу Зеленского - это углубит кризис, - экс-глава КСУ

4 января, 2021, 14:02

Бывший глава КСУ Станислав Шевчук считает, что если судьи и Александр Тупицкий соберутся на заседание и будут отстранять определенные предписания - это углубит конституционный кризис в Украине

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV .

Шевчук прокомментировал ситуацию относительно отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого и вопросы относительно запланированного заседания судей.

"Если они собираются на специальное пленарное заседание, а только специальное пленарное заседание правомочно сокращать или увольнять судью. А в этом случае у нас не сокращение и не увольнение - это просто временное отстранение в пределах его уголовно-процессуального кодекса", - отметил он.

По словам Шевчука, если судьи КСУ не имеют права собираться специальное пленарное заседание.

"Во-первых, относительно самого господина Тупицкого, он не должен сейчас, после указа президента вообще может быть в самом суде. У него нет возможности не как у судьи, не как у головы. Поэтому, если он собирает это заседание, то оно уже является недействительным и нарушающим указ президента. что могут сделать на этом пленарном заседании - ничего не могут сделать, так это не их полномочия ", - подчеркнул он.

Напомним, Конституционный суд планирует 5 января провести заседание , на котором собирается дать оценку конституционности указа президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого.

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