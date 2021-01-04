1 января у Киеве были установлены три температурные рекорда
4 января, 2021, 15:15
1 января в столице было зафиксировано превышение всех трех показателей температуры
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Минимальная температура не опустилась ниже 4,4 °, что на 2,1 ° С выше температуры этого дня 1936 года.
Среднесуточная - составила + 5,9 ° С, что на 1,8 ° С выше рекордов 1902 и 2007 годов.
Максимальная температура поднялась до + 8,5 ° С, превысив значение 1973 на 1,1 ° С.
- Ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой за период наблюдений.
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