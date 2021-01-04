1 января у Киеве были установлены три температурные рекорда

4 января, 2021, 15:15

1 января в столице было зафиксировано превышение всех трех показателей температуры

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Минимальная температура не опустилась ниже 4,4 °, что на 2,1 ° С выше температуры этого дня 1936 года.

Среднесуточная - составила + 5,9 ° С, что на 1,8 ° С выше рекордов 1902 и 2007 годов.

Максимальная температура поднялась до + 8,5 ° С, превысив значение 1973 на 1,1 ° С.

Ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой за период наблюдений.