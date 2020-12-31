В Киеве побили еще один температурный рекорд

31 декабря, 2020, 10:12

Ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой за период наблюдений

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Ночь на 30 декабря в Киеве оказалась теплой, ведь температура не опустилась ниже 4,5°. Предыдущее рекордное значение + 3,0° в 2003 году превышено на 1,5°", - говорится в сообщении.