"Интер" забил 6 голов "Кротоне" и отобрал у "Милана" лидерство в чемпионате Италии

3 января, 2021, 16:16

В 15-м туре чемпионата Италии "Интер" победил "Кротоне" 6: 2 и вышел на первое место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 12-й минуте счет открыл полузащитник "Кротоне" Никколо Дзанеллато. Через 8 минут нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес сравнял счет. На 31-й минуте защитник "Кротоне" Марроне отправил мяч в собственные ворота. За 5 минут Владимир Големич реализовал пенальти и восстановил равновесие.

На 57-й минуте, Мартинес снова вывел "Интер" вперед. На 64-й минуте Лукаку упрочил преимущество "Интера". На 78-й минуте Мартинес сделал хет-трик. В конце игры Ашраф Хакими установил итоговый счет - 6: 2.

"Интер" набрал 36 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Милан" 34 пункта, идет вторым и имеет матч в запасе. "Кротоне" с 9 баллами занимает 19-ю позицию.

Чемпионат Италии

15-й тур

3 января

"Интер" - "Кротоне" 6: 2

Голы: Мартинес, 20, 57, 78, Маррон, 31 (авт.), Лукаку, 64, Хакими, 87 - Дзанеллато, 12 Големич, 36 (пен.)

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