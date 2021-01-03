Названо имя прокурора, тело которого нашли на Черниговщине

3 января, 2021, 08:45

1 января в районе села Бреч, в Черниговской области, нашли тело начальника отдела обращений граждан Офиса генерального прокурора Евгения Котенко

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила Украинская правда, передает Еспрессо.TV.

Отмечается, что мертвого Котенко нашли в 500 метрах от эко-отеля "Бреч".

"По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в "Бречи "вместе со своей женой Юлией и около 2:00 по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл ориентировочно до 05:00", - говорится в сообщении.

Котенко ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса.

Жена умершего, Юлия Котенко, также является сотрудницей офиса Генерального прокурора. Она занимает должность главного специалиста отдела работы с кадрами в ОГП.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb