Во время новогоднего отдыха на Черниговщине замерз насмерть чиновник из Офиса генпрокурора, - СМИ

2 января, 2021, 20:46

На базе отдыха на Черниговщине умер заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора

Произошло это в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Буквы.

По информации источников издания, около 14 часов 1 января в полицию обратился охранник загородного VIP-комплекса отдыха "Бреч", что в Корюковском районе Черниговской области. Он сообщил, что неподалеку базы отдыха обнаружен труп 42-летнего заместителя начальника одного из управлений Офиса генпрокурора.

"По предварительным данным, чиновник отдыхал на базе вместе со своей 36-летней женой, которая тоже работает в Офисе генпрокурора. Около половины 3 утра 1 января мужчина пошел в лес. Возвращаясь оттуда около 5 утра он остановился и начал снимать с себя одежду, что зафиксировали камеры наблюдения одного из частных домов", - говорится в новости.

Обстоятельства смерти мужчины и то, кто и как обнаружил его тело, пока неизвестны. Источники сообщают, что видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено, как и следов борьбы, а предварительной причиной смерти называют переохлаждение организма.

Его персональные данные также пока не разглашаются.

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