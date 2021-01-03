На Закарпатье произошло незначительное землетрясение

3 января, 2021, 12:16

2 января 2021 года поблизости от cела Барбово, Мукачевского района Закарпатской области, произошли подземные толчки

Об этом сегодня, 3 января, сообщил Департамент гражданской защиты Львовской ОГА, передает Еспресо.TV.

По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины координаты эпицентра толчков были такими: широта 48,35 градуса, долгота 22,76 градуса.

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Магнитуда по длине записи МD = 1.8, класс К = 7.3. Глубина гипоцентра 3,7 km. (+- 0.0 km).

Из населенных пунктов информация не поступала.

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