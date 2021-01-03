Оползень в Норвегии: трое погибших, тысячи эвакуированных

3 января, 2021, 11:39

В городке Аск (провинция Акерсхус, Норвегия), в 20 км от Осло, продолжается спасательная операция на месте гигантского оползня в пределах жилой застройки

Там найдено тело третьей жертвы, передает Еспресо.TV со ссылкой на Fakt.pl.

Тела двух других людей были обнаружены в завалах разрушенных домов в пятницу и субботу, 1 и 2 января.

В районе оползня работают бригады спасателей с собаками.

Ранее из-за вероятности дальнейших оползней спасательную операцию проводили преимущественно вертолеты и беспилотники. Здесь также используются тепловизионные камеры.

Сначала искали 26 человек, но со временем оказалось, что большинство пропавших находилось в других местах.

Всего в ходе трагедии в Аске пострадали по меньшей мере 10 человек.

Разрушен 31 частный дом и 9 других зданий.

Более 1 тыс. человек эвакуированы.

Продолжается сбор необходимого для тех, кто потерял все свое имущество.

Утром среды, 30 декабря 2020 года, часть города Аск обвалилась под землей, а некоторые дома буквально висели на краю, образовавшемуся в результате оползня.

Там теперь пропасть длиной 700 метров и шириной 300 метров.

Недавно в этой части Норвегии были сильные дожди.

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