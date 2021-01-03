3 января, 2021, 13:25

Белорусское хакерское объединение "Киберпартизаны" обнародовали контактные данные и пароли в соцсетях сотрудников подконтрольного Лукашенко Следственного комитета, ответственных за политические преследования

Материал появился на канале движения в Telegram, передает Еспресо.TV.

От СК Республики Беларусь хакеры требуют официально начать расследование убийства и насилия по отношению к мирным протестующим со стороны силовых структур.

"В случае дальнейшего игнорирования нашего требования возбудить дела мы продолжим еженедельный слив личных данных следователей и начальников СК центрального аппарата и СК по городу Минску с указанием телефонов, домашних адресов, идентификационных номеров, страниц в социальных сетях, ваших паролей и прочего", - отмечается в ультиматуме "Киберпартизан".

Это же касается и сотрудников СК РБ из других регионов.

Читайте также: Белорусская оппозиция пока беззащитна. Впереди тысячи политзаключенных, - политолог Павел Усов

Авторы сообщения утверждают, что получили доступ к данным 900 сотрудников.

"За каждое заведенное уголовное дело мы будем уменьшать количество сотрудников в "сливах", а в противном случае - повышать", - отмечают "Киберпартизаны".

Желтым цветом выделены ответственные за политические преследования

Полный файл с паролями находится здесь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb