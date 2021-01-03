Белорусская оппозиция пока что беззащитная. Впереди тысячи политзаключенных, - политолог Павел Усов

3 января, 2021, 09:39

Противникам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нечем обезопасить людей от жестокости силовиков

Об этом руководитель Центра политического анализа и прогнозов (Варшава), политолог Павел Усов заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспрессо.TV.

"Все упирается в вопрос "А что дальше?". Люди вышли. И что они будут делать? Опять ходить? Опять цветы дарить и обниматься с внутренними войсками? Каковы действия дальше? Пока что никто не созрел для того чтобы определить, какие будут действия после того, как снова в Минске или в обласных городах на улицы выйдут тысячи людей", - отметил эксперт.

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По его мнению, белорусской оппозиции "необходим четкий сценарий воздействия на силовиков, противостояния по факту реализации стратегии Украины в 2014 году", что Усов считает маловероятным.

"Процес "зачистки" будет продолжаться в течении ближайших двух месяцев - перед "Всебелорусским народным собранием". Потому что Лукашенко хочет провести это "собрание" в мертвой тишине, т.е. фактически в ситуации, когда террор поглотит все общество. И существует большое сомнение относительного того, удастся ли снова мобилизовать общество к протестам уже весной 2021 года. После такой тотальной "зачистки", я думаю, что мы будем иметь дело с тысячами политических заключенных в Беларуси, фактически с огромными штрафами, с давлением, которого никогда нигде не было на постсоветском пространстве, кроме Чечни, Туркменистана и Узбекистана. Власти также будут стремиться к тому, чтобы люди массово выезжали за границу, хотя и границы закрыли", - объяснил Павел Усов.

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