Коронавирус в Украине: 4576 новых заражений. Больше всего - на Николаевщине, Львовщине, Одесчине
3 января, 2021, 09:15
По состоянию на утро воскресенья, 3 января 2021 года, на территории Украины насчитывается 4576 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, обнаруженных за последние сутки
Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспрессо.TV.
Суммарные показатели:
обнаружено - 1 074 093 (+4 576)
умерло - 18 854 (+123)
выздоровели - 728 865 (+6 250)
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болеют - 326 374 (-1797)
под подозрением - 1 172 365 (+4 584).
Лидерами распространения заболеваемости является Николаев и Николаевская область (+454), Львов и Львовская область (+433), а также Одесса и Одесская область (+426).
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