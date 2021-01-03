Коронавирус в Украине: 4576 новых заражений. Больше всего - на Николаевщине, Львовщине, Одесчине

3 января, 2021, 09:15

По состоянию на утро воскресенья, 3 января 2021 года, на территории Украины насчитывается 4576 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, обнаруженных за последние сутки

Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспрессо.TV.

Суммарные показатели:

обнаружено - 1 074 093 (+4 576)

умерло - 18 854 (+123)

выздоровели - 728 865 (+6 250)

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болеют - 326 374 (-1797)

под подозрением - 1 172 365 (+4 584).

Лидерами распространения заболеваемости является Николаев и Николаевская область (+454), Львов и Львовская область (+433), а также Одесса и Одесская область (+426).

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