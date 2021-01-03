Биткоин продолжил стремительный рост и впервые преодолел отметку в $ 34 тыс.

3 января, 2021, 16:36

Стоимость криптовалюты биткоин за сутки выросла на 10% и впервые превзошла отметку $ 34 тыс.

Об этом сообщает Coindesk .

По состоянию на 7:30 утра по киевскому времени стоимость одной "монеты" составляла $ 34 102. За сутки рост цены криптовалюта составил более 10%.

Сейчас биткоин продается по $ 33,8 тыс.

В связи с подорожанием биткоина в цене выросли и акции майнингових компаний. Акции HIVE Blockchain Technologies выросли более чем на 500% с октября 2020 года. Акции Riot Blockchain и Marathon Patent Group прибавили в цене 330% и 400% соответственно.

Курс биткоина начал стремительно расти с середины декабря 2020 года. 16 декабря он преодолел отметку $ 20 тыс. Это произошло на фоне сообщений об инвестициях в криптовалюта инвестфонда Ruffer и американской компании MassMutual.

Напомним, 2 января криптовалюта биткоин установила новый исторический максимум и теперь стоит $ 29601.

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