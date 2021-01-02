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Espreso.tvЭкономикаБиткоин снова установил исторический максимум

Биткоин снова установил исторический максимум


фото: Reuters
Криптовалюта биткоин установила новый исторический максимум и теперь стоит $ 29601

Об этом сообщает Coindesk .

По состоянию на 2 января криптовалюта подорожала на 1,15% - один биткоин стоит $ 29680.

Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание биткоина и ожидают, что криптовалюта скоро преодолеет отметку в $ 30 тыс.

Однако, отмечается, что после этого на рынке криптовалюта может произойти масштабная коррекция.

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