Биткоин снова установил исторический максимум

2 января, 2021, 09:51

Криптовалюта биткоин установила новый исторический максимум и теперь стоит $ 29601

Об этом сообщает Coindesk .

По состоянию на 2 января криптовалюта подорожала на 1,15% - один биткоин стоит $ 29680.

Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание биткоина и ожидают, что криптовалюта скоро преодолеет отметку в $ 30 тыс.

Однако, отмечается, что после этого на рынке криптовалюта может произойти масштабная коррекция.

Напомним, 30 декабря криптовалюта биткоин установила новый абсолютный рекорд на уровне $ 28,5 тыс.

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