Биткоин снова установил исторический максимум
2 января, 2021, 09:51
Криптовалюта биткоин установила новый исторический максимум и теперь стоит $ 29601
Об этом сообщает Coindesk .
По состоянию на 2 января криптовалюта подорожала на 1,15% - один биткоин стоит $ 29680.
Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание биткоина и ожидают, что криптовалюта скоро преодолеет отметку в $ 30 тыс.
Однако, отмечается, что после этого на рынке криптовалюта может произойти масштабная коррекция.
- Напомним, 30 декабря криптовалюта биткоин установила новый абсолютный рекорд на уровне $ 28,5 тыс.
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