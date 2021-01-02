Во Франции прекратили нелегальную дискотеку с 2500 участниками

2 января, 2021, 18:00

Нелегальная новогодняя вечеринка на западе Франции была завершена утром в субботу, 2 января. Ее организовали в заброшенном ангаре в городе Льерон, регионе Бретань. На вечеринку съехались около 2,5 тысяч участников, в самом Льероне проживают всего около 800 жителей

Рейв-вечеринку организовали несмотря на суровые коронавирусные ограничения и комендантский час, который действует по всей стране. Полиция более суток пыталась остановить вечеринку, но ее участники оказывали жесткое сопротивление, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

При этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подчеркнул, что полицейские пресекли незаконную рейв-вечеринку без применения насилия. Также они конфисковали грузовик, звуковое оборудование и генераторы.

"Мы продолжаем проверять и составляем протоколы на каждого участника в момент, когда они покидают место проведения вечеринки", - написал Дарманен в соцсети Twitter.

Впоследствии он добавил, что уже составлен более 1200 протоколов об административных правонарушениях. Впрочем, под его постом пользователи разместили видео, на котором, по их словам, участники вечеринки оставляют место ее проведения в обход полицейских.

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Дарманен также отметил, что правоохранители уже начали расследование.

"Организаторы будут установлены и привлечены к ответственности", - подчеркнул глава МВД Франции.

Он пообещал организаторам жесткое наказание.

По данным местной префектуры полиции, протоколы на участников вечеринки составляли за несоблюдение комендантского часа, неношение масок и за незаконное участие в массовом собрании.

О массовой незаконной вечеринке во французском городке стало известно 31 декабря. На ней были гости из разных регионов Франции и других стран ЕС.

Полиция пыталась остановить рейв-вечеринку, но ее участники начали бросать камни и бутылки в стражей порядка. Также они сожгли одну полицейскую машину и повредили еще три.

Справка

Из-за пандемии коронавирусной болезни во Франции действуют жесткие ограничения социальных контактов. По рекомендации правительства, даже в новогоднюю ночь дома собираться должны не более шести взрослых. Во время комендантского часа, который действует с 20 вечера до 6 утра, запрещено покидать свое жилище без уважительной причины.

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