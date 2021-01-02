В Киеве за сутки на COVID-19 заболело 293 человека

2 января, 2021, 12:49

В столицы 1 января было лабораторно подтверждено 293 случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в telegram.

По его словам, в столице за минувшие сутки обнаружили 293 больных коронавирусом. Умерли 7 человек.

В больницы были госпитализированы 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 142 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 71, в Днепровском - 54 и в Печерском районе - 36.

Всего за период пандемии в столице 1942 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания 112 649. Всего коронавирус преодолели 40053 жители столицы.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 2 января зафиксировано 5038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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