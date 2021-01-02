В Украине за сутки зафиксировано 5038 новых случаев COVID-19

2 января, 2021, 08:34

В Украине по состоянию на утро 2 января зафиксировано 5038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.

В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработников. За минувшие сутки выписаны - 2606 человек, зафиксировано 51 летальный случай,

За все время пандемии в Украине заболело - 1069517 человек, выписаны - 722 615 человек, летальных случаев - 18731.

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