 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСанду с официальным визитом посетит Украину 12 января

Санду с официальным визитом посетит Украину 12 января


фото: Reuters
Президент Молдовы Майя Санду 12 января посетит с официальным визитом Украину

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в статье для ZN.ua .

По его словам, визит Санду в Украину состоится 12 января.

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой - 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Маи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", - написал Жовква.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2021 суббота

1 января, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать