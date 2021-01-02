Санду с официальным визитом посетит Украину 12 января

2 января, 2021, 12:27

Президент Молдовы Майя Санду 12 января посетит с официальным визитом Украину

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в статье для ZN.ua .

По его словам, визит Санду в Украину состоится 12 января.

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой - 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Маи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", - написал Жовква.

Напомним, в Молдове 24 декабря 2020 года прошла церемония инаугурации избранного президента страны Майи Санду.

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