Мая Санду сложила присягу президента Молдовы

24 декабря, 2020, 12:03

В Молдове 24 декабря прошла церемония инаугурации избранного президента страны Майи Санду

Церемония инаугурации состоялась во Дворце Республики в Кишиневе, сообщает NewsMaker .

Церемония проходила с учетом карантинных мер безопасности. Перед входом в здание дворца положили дезинфицирующий коврик.

Все работники службы госохраны были в масках, а на двери установили емкость с дезинфектором.

Стулья для гостей поставили на расстоянии друг от друга.

Санду пообещала, что будет уважать Конституцию и законы.

"Люди больше не могут ждать и хотят скорейших изменений. Политика не может быть защитой для олигархов ... Буду президентом справедливости", - подчеркнула она.

Санду обратилась к гражданам на нескольких языках - русском, украинском, гагаузском, болгарском.

Игорь Додон отказался от участия в инаугурации Санду.

Майя Санду победила на выборах президента Молдовы по итогам подсчета 100% голосов избирателей. Ее поддержали 57,72% жителей страны.

Напомним, 3 декабря парламент Молдовы, большинство в котором имеют "Партия социалистов" действующего президента Игоря Додона и "Шор", одобрил ряд противоречивых законопроектив, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, что ограничит полномочия Маи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращении разрешения на трансляцию российских программ.

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