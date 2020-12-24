Мая Санду сложила присягу президента Молдовы
Церемония инаугурации состоялась во Дворце Республики в Кишиневе, сообщает NewsMaker .
Церемония проходила с учетом карантинных мер безопасности. Перед входом в здание дворца положили дезинфицирующий коврик.
Все работники службы госохраны были в масках, а на двери установили емкость с дезинфектором.
Стулья для гостей поставили на расстоянии друг от друга.
Санду пообещала, что будет уважать Конституцию и законы.
"Люди больше не могут ждать и хотят скорейших изменений. Политика не может быть защитой для олигархов ... Буду президентом справедливости", - подчеркнула она.
Санду обратилась к гражданам на нескольких языках - русском, украинском, гагаузском, болгарском.
Игорь Додон отказался от участия в инаугурации Санду.
Майя Санду победила на выборах президента Молдовы по итогам подсчета 100% голосов избирателей. Ее поддержали 57,72% жителей страны.
- Напомним, 3 декабря парламент Молдовы, большинство в котором имеют "Партия социалистов" действующего президента Игоря Додона и "Шор", одобрил ряд противоречивых законопроектив, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, что ограничит полномочия Маи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращении разрешения на трансляцию российских программ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb