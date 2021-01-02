Президент Франции Макрона посетит Украину

2 января, 2021, 11:51

В Офисе президента Украины анонсировали визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква в статье для ZN.ua.

По его словам, визит Макрона ожидается в первой половине 2021 года.

Во время визита президента Франции состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут предложены новые экономические проекты и продлится взаимодействие стран в политической и экономической сферах.

Также в Офисе президента ожидают в 2021 году визита в Украину премьерминистра Италии Джузеппе Конте.

В Офисе президента Украине 2 января заявили, что в 2021 году имеют целью провести следующий саммит в нормандской формате.

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