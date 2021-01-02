2 января, 2021, 10:50

В Офисе президента Украины заявили, что в 2021 году ставят целью провести следующий саммит в нормандском формате

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква написал в статье для ZN.ua .

По его словам, Украина нацелена на проведение в 2021 году очередного саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе.

"В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира на Донбассе на украинских условиях. Здесь и далее мы рассчитываем на поддержку наших партнеров по нормандской формата - Германии и Франции", - написал Жовква.

Среди тактических задач он назвал сохранение нынешнего перемирия, активизации работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализацию обновленного Плана разминирования, обеспечение доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории.

Жовква добавил, что в 2020 году вопрос Крыма был возвращен в международной повестки дня.

"Это означает, что в 2021 году мы должны делать акцент на содержательной работе. Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы, который мы готовимся провести в Украине летом 2021 года", - отметил Жовква.

Напомним, 28 декабря глава ОП Андрей Ермак заявил, что встреча советников лидеров государств "нормандской четверки" может пройти до конца января .

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